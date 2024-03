Pascal Praud et vous - Menaces d'attentat en France : «On est dans un climat anxiogène, à la limite de la paranoïa», s'inquiète une auditrice

La France est passée en "urgence attentat", peu après l'attentat en Russie qui a coûté la vie à plus de 130 personnes vendredi soir. Une résurgence de la menace terroriste qui angoisse grandement Marie, auditrice de l'émission Pascal Praud et vous. "Je suis très inquiète, pour moi-même et surtout pour mes enfants et mes petits-enfants, pour les futures générations. Je trouve ce climat très anxiogène, à la limite de la paranoïa, parce qu'on se dit 'où que j'aille, j'ai potentiellement un risque'", a-t-elle confié au micro de Pascal Praud.