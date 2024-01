Pascal Praud et vous - Luc Ferry : «On vit une faille dans la civilisation qui est très problématique»

Agrégé de philosophie, Luc Ferry aime disserter sur l'évolution de la société. Au micro d'Europe 1 dans l'émission Pascal Praud et vous, l'ancien ministre de l'Éducation nationale sous Jacques Chirac (2002-2004), évoque les bonnes ventes des livres de psychologie positive et de théorie de développement personnel et pour lui, "cela vient du fait que les idéologies de l'après se sont effondrées" dans tout l'Occident.

Luc Ferry lie cette évolution de la société à l'effondrement du catholicisme et du communisme. "C'étaient des idéologies de l'après (...). Du coup, la psychologie positive et les marchands de bonheur ont remplacé les grandes religions de salut terrestre et salut céleste", avance le professeur de philosophie.

La quête du bonheur dans le virtuel plutôt que le réel

Tout ceci a des répercussions sur le fonctionnement de la société-même, poursuit Luc Ferry. "Si je n'ai qu'une seule vie, je ne vais pas la perdre à la gagner", résume-t-il ainsi, faisant référence aux postes vacants dans des domaines réputés difficiles, à l'image de l'hôtellerie-restauration ou encore des conducteurs de bus.

Pour Luc Ferry, la société cherche désormais le bonheur "ici et maintenant dans le virtuel, plutôt que le réel". "Je pense qu'on vit une faille dans la civilisation qui est très problématique parce qu'en Chine et en Russie, ce n'est pas comme cela que l'on pense", conclut-il sur Europe 1.