Pascal Praud et vous - «La FNSEA est une bande de lâches et de traîtres», assure un chef d'exploitation

La FNSEA, dans le viseur des agriculteurs ? Le syndicat des gros industriels a semblé être satisfait des annonces de Gabriel Attal en réponse à la colère des agriculteurs. En revanche, pour les petites et moyennes exploitations, c'est la déception. "La FNSEA est une bande de lâches et de traîtres", assure Dorian, chef d'exploitation et invité de l'émission Pascal Praud et vous. Au micro d'Europe 1, il explique son ressenti.

Mobilisé pour exprimer sa colère, Dorian était présent avec des collègues non-syndiqués, au péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines. "Et le soir, on se prépare pour monter sur Paris, et la FNSEA nous a arrêté tout de suite. À partir de là, on a tout de suite compris que le mouvement était mort", conclut-il.