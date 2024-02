Auteure du livre J'ai l'âge que je veux !, l'auteure Natacha Dzikowski combat la notion d'"âgisme", une discrimination de l'âge qui touche particulièrement les femmes de 50 ans et plus selon elle. Invitée dans l'émission Pascal Praud et vous ce jeudi, elle a martelé que la vie était "un continuum", malgré le temps qui passe. "L'âge d'or serait 30-40 ans, et après il y aurait la décrépitude. Non ! Cette décrépitude-là n'existe pas, c'est fabriqué", a-t-elle appuyé sur Europe 1.