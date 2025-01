Pascal Praud et vous - «Je suis toujours foudroyée d'insultes» : Mila évoque sa vie quotidienne, cinq ans après ses critiques sur l'islam

Depuis ses propos sur l'islam en janvier 2020, Mila est victime de cyberharcèlement. Invitée à s'exprimer dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, cinq ans après le déclenchement de l'affaire, elle affirme recevoir toujours des insultes sur les réseaux sociaux. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Cinq ans après le déclenchement de l'affaire Mila, du nom de cette adolescente de 16 ans qui avait vivement critiqué l'islam sur les réseaux sociaux avant d'être victime de cyberharcèlement et de menaces de mort, cette dernière était invitée à s'exprimer dans l'émission Pascal Praud et vous jeudi. "Je suis toujours massivement harcelée (...) Je suis toujours foudroyée d'insultes, et j'en fais de l'humour sur les réseaux sociaux", relate-t-elle sur Europe 1, soulignant qu'elle recevait moins de menaces qu'auparavant.