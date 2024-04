Pascal Praud et vous - «Je regrette beaucoup...» : une auditrice culpabilise d'avoir giflé sa fille, une semaine avant sa mort

Une campagne de prévention contre les gifles, les fessées, tout ce qui entre dans les "violences éducatives ordinaires" des parents envers les enfants, est lancée ce mardi. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Sylvie, une auditrice mère de six filles, a évoqué avec beaucoup d'émotion la correction qu'elle a infligée à l'une d'entre elles, âgée alors de 16 ans.

"Un jour, elle a désobéi. Elle est sortie par la fenêtre de sa chambre pour rejoindre des copains. Je ne vous raconte pas comment je regrette de l'avoir corrigée ce jour-là. Je regrette beaucoup... (...) Elle est décédée une semaine plus tard, pas à cause de cela, mais parce qu'elle avait désobéi une nouvelle fois (...). Ma plus grande tristesse, c'est d'avoir une semaine avant mis une fessée à ma fille, je ne l'ai jamais refait", confie l'auditrice d'Europe 1.