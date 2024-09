Pascal Praud et vous - Impératif, participe passé, adjectifs... Maîtrisez-vous ces difficultés de la langue française ?

"Donne ou donnes ?" "Je ferai ou je ferais ?" "Débuter ou commencer ?" "Indicatif ou subjonctif ?" Pour toutes celles et tous ceux qui se posent ces questions avant d'écrire, Muriel Gilbert, auteure et correctrice au Monde, publie un livre rempli d'astuces intitulé Les 99 fautes que font tous les enfants... : Et le reste de la famille aussi, parfois ! Dans l'émission Pascal Praud et vous, elle aborde plusieurs cas de la langue française qui peuvent poser des problèmes aux plus jeunes, mais aussi aux plus âgés.