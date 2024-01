Pascal Praud et vous - «Il y a un ras-le-bol» : un commerçant du Var raconte son deuxième cambriolage subi en trois ans

Des commerçants du Var veulent alerter contre l'insécurité de leur enseigne. Cambriolés à une ou plusieurs reprises, ils ont décidé d'afficher le portrait de leurs malfaiteurs sur les réseaux sociaux, bien que cela soit interdit. L'un d'entre eux, Emmanuel Ruez, gérant d'une ferme aux légumes, avait publié des photos avant de se rétracter. Dans l'émission Pascal Praud et vous, le commerçant revient en détail sur son deuxième cambriolage subi en trois ans, fin décembre. "On se donne du mal à garder notre entreprise (...) et il nous arrive encore ça. Arrivé un moment, il y a un ras-le-bol", souffle-t-il sur Europe 1.