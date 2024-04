Pascal Praud et vous - «Il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour avoir de l'autorité sur ses enfants», affirme une mère de famille

À chaque début de printemps, un couvre-feu à destination des mineurs de moins de 13 ans est en vigueur dans la commune de Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. Sabine, avocate et mère de famille à Paris, ne comprend pas pourquoi une mairie doit prendre ce type de mesure. Dans l'émission Pascal Praud et vous, elle estime qu'avoir une bonne situation financière n'est pas synonyme d'autorité parentale. "Il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour avoir de l'autorité sur ses enfants. Je reçois dans mon cabinet des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui sont souvent au RSA, mais qui éduquent les enfants et ce sont bien souvent des femmes seules", affirme-t-elle au micro de Pascal Praud.