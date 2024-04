Pascal Praud et vous - Hyperviolence chez les jeunes : «Pourquoi ne pas mettre en place un couvre-feu pour les mineurs», propose un auditeur

Alors que les violences commises par des jeunes personnes aux abords et dans les établissements scolaires émaillent l'actualité depuis plusieurs jours, Jean-Pierre, retraité de 62 ans, propose dans l'émission Pascal Praud et vous une solution pour stopper ces phénomènes. L'auditeur, heureux grand-père d'un adolescent de 15 ans et habitant de l'Essonne, a été particulièrement touché par la mort d'un jeune homme du même âge tabassé à proximité de son collège à Viry-Châtillon.

"Les politiques ont bien pris la décision de nous confiner, alors il faut qu'ils aient le courage de prendre des décisions importantes. Pourquoi ne pas mettre en place un couvre-feu pour les mineurs ?", s'interroge Jean-Pierre sur Europe 1.