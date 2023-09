Pascal Praud et vous - Harcèlement scolaire à Alfortville : pour ou contre l'intervention des forces de l'ordre ? Des enseignants divisés

C'est une intervention qui a marqué le coup dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Mardi à Alfortville dans le Val-de-Marne, un collégien de 14 ans qui aurait harcelé une lycéenne transgenre d'un autre établissement a été interpellé par les forces de l'ordre en plein cours et placé en garde à vue. Une méthode inédite qui a fait réagir deux enseignants ce mercredi au micro de Pascal Praud, dans l'émission Pascal Praud et vous. Pour Charles, professeur à Montpellier et favorable à cette intervention, "la fin justifie les moyens" pour lutter contre le harcèlement. En revanche, Sylvie, enseignante dans le Calvados, estime que l'établissement scolaire n'est pas le lieu pour ce genre d'interpellation.