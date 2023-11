Pascal Praud et vous - Grande marche contre l'antisémitisme : «Il y a des actions plus importantes à mener», juge une auditrice

Face à la recrudescence des actes antisémites en France, en parallèle du conflit entre le Hamas et Israël, le président du Sénat Gérard Larcher et son homologue à l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ont appelé mardi à l'organisation d'une "grande marche civique" dimanche à Paris contre ce fléau. Un rassemblement qui ne convainc pas Laura, auditrice de l'émission Pascal Praud et vous. Cette marche "me met mal à l'aise parce que je ne comprends pas qu'on en arrive là", estime-t-elle sur Europe 1, ajoutant qu'"il y a des actions plus importantes à mener aujourd'hui".