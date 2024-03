Pascal Praud et vous - Fin de vie : le terme «aide à mourir» est moins angoissant selon un auditeur

Emmanuel Macron a annoncé dimanche, dans un entretien chez nos confrères de La Croix et Libération qu'un projet de loi ouvrant une "aide à mourir" sous "conditions strictes" serait présenté en avril en Conseil des ministres. Ce souhait du président de la République ravit des auditeurs sur l'émission Pascal Praud et vous comme Mehdi, qui a perdu sa mère voulant bénéficier de ce dispositif à cause de la maladie de Charcot.

Il explique au micro d'Europe 1 que le terme choisi par Emmanuel Macron est aussi une bonne idée. "Je trouve que le terme 'aide à mourir', ça débloque la situation. Alors, il y en a qui disent que c'est un euphémisme. Mais je ne suis pas d'accord. Ça fait peur, le terme d''euthanasie', ça fait peur, le terme de 'suicide assisté'. Et à partir du moment où on est dans une logique de ne pas faire de cette aide à mourir comme étant un soin, ça va bloquer les choses", explique cet auditeur.