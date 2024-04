Pascal Praud et vous - État des routes en France : «C'est le bordel !» s'exclame un auditeur, ancien commercial

Le nombre de morts sur les routes françaises a bondi de 31% en mars. Une augmentation inquiétante qui place l'état de la voirie française au centre des critiques. "Les routes en France, c'est le bordel !", a déclaré Christian, auditeur et commercial à la retraite, invité de l'émission Pascal Praud et vous. Selon lui, la situation est liée à une corrélation entre l'augmentation du trafic des véhicules lourds sur les voies et le manque leur manque d'entretien. Des réparations qui mettent du temps à intervenir car "les collectivités se rejettent la pierre pour ne pas à avoir à payer l'entretien", indique l'auditeur.