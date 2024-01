Pascal Praud et vous - Enfants tyranniques : «Ce n'est pas lié à des manquements éducatifs», affirme une pédopsychiatre

C'est un témoignage bouleversant qu'a donné une maman au quotidien La Montagne lundi. Celle-ci raconte être victime de violences de la part de son fils de 8 ans, et se qualifie de "mère battue". Un phénomène "l'enfant tyrannique" encore assez méconnu, sur lequel revient Nathalie Franc, pédopsychiatre au CHU de Montpellier et spécialiste des troubles du comportement chez l’enfant et les adolescents. "Ce ne sont pas des problèmes dont l'origine serait des manquements éducatifs (...) Ce sont plutôt des parents qui font beaucoup de démarches, avec des enfants particulièrement difficiles", expose-t-elle dans l'émission Pascal Praud et vous.