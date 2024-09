Pascal Praud et vous - Enfant harcelé en colonie de vacances dans la Somme : le témoignage de sa mère en direct

Un enfant de 11 ans, prénommé Jean, a été harcelé par quelques-uns de ses camarades lors d'une colonie de vacances dans la Somme. Sa mère, Cécile Lemaire, a décidé de porter plainte, et elle raconte le déroulement de ce harcèlement dans l'émission Pascal Praud et vous. Le petit garçon a notamment été victime de plusieurs coups. "Quand ils l'ont forcé à se mettre à quatre pattes et qu'ils ont essayé de lui retirer son pantalon, il a réussi à esquiver la chose et il est allé se cacher dans un buisson toute la soirée", relate également sa mère sur Europe 1.