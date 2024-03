Pascal Praud et vous - Violence à l'école : «On a de plus en plus de parents d'élèves qui sont dans la contestation», pointe un proviseur parisien

Le lycée polyvalent de Cachan, le lycée Maurice-Ravel du 20e arrondissement de Paris... Ces derniers jours, ces établissements de la région parisienne ont été le théâtre de violences, et cela reflète le niveau de tension qui peut exister dans d'autres écoles en France. Dans l'émission Pascal Praud et vous, le proviseur de la cité scolaire Buffon à Paris, Bruno Bobkiewicz, pointe du doigt le comportement de certains parents d'élèves. "On a de moins en moins à la marge des parents qui soutiennent la position de l'élève, qui sont dans la contestation, et qui n'hésitent pas à menacer, à engager des démarches contentieuses à l'encontre de l'école", explique-t-il sur Europe 1.