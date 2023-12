Pascal Praud et vous - Éducation : «Le programme de français a été terriblement appauvri il y a 15 ans», estime un ex-directeur d'école

Une baisse qualifiée "d'historique", c'est ce que révèle le classement Pisa publié ce mardi sur le niveau des élèves en mathématiques. Albéric, ancien directeur d'une école privée, a partagé ce diagnostic dans l'émission Pascal Praud et vous, en estimant que le domaine le plus problématique était le français. "Notre programme a été terriblement appauvri il y a à peu près 15 ans de cela, et particulièrement dans le primaire", a-t-il déclaré, prenant l'exemple de ses enfants qui sont ensuite passés dans le public, et qui "n'étaient pas capables de conjuguer un verbe à tous les temps et tous les modes en troisième".