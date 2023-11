Pascal Praud et vous - Éducation : «Le modèle du professeur qui enseigne et l'élève qui doit écouter est révolu», affirme une proviseure

Gabriel Attal tire la sonnette d'alarme. Lundi, le ministre de l'Éducation nationale a jugé "inquiétants" les résultats d'une évaluation passée par tous les élèves de 4e en français et en mathématiques. Un niveau en baisse que Corinne, proviseure adjointe depuis près de 25 ans, confirme dans son établissement. Cette principale s'interroge, dans l'émission Pascal Praud et vous, sur l'efficacité aujourd'hui de notre modèle d'éducation. "Je pense que le modèle tel qu'on le connait, où le professeur enseigne et l'élève doit écouter, est révolu. Il faut passer à autre chose, j'en suis convaincue", affirme-t-elle sur Europe 1.