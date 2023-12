Pascal Praud et vous - Éducation : «Globalement, les annonces de Gabriel Attal sont très bonnes», salue un syndicat d'enseignants

Nouvelle épreuve de mathématiques au bac, dernier mot des professeurs sur le redoublement d'un élève, brevet indispensable pour l'entrée directe au lycée... Le ministre de l'Éducation nationale a communiqué ses propositions aux enseignants, avant de les dévoiler au grand public en marge de la publication du classement Pisa ce mardi. "Globalement, les annonces présentées par le ministre sont très bonnes", a réagi dans l'émission Pascal Praud et vous Maxime Reppert, professeur d'histoire-géographie et vice-président national du Snalc, le syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur.