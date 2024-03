Pascal Praud et vous - École : perte d'autorité, manque de personnel, menaces... «La plus grave crise sous la Ve République», dénonce le SNALC

"Pour des raisons de sécurité", le proviseur de la cité scolaire Maurice-Ravel à Paris a quitté ses fonctions mardi, alors qu'il a reçu des menaces de mort après avoir demandé à une élève de retirer son voile. Un départ qui indigne la classe politique, et qui fait réagir Maxime Reppert, vice-président du syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur (SNALC)? Ce dernier, dans l'émission Pascal Praud et vous, évoque une école plus globalement en crise.

"L'école a changé, il n'y a plus d'autorité. Il y a une crise majeure parce qu'il manque du personnel enseignant, et pas que. Cette crise est probablement la plus grave connue sous la Ve République", dénonce-t-il sur Europe 1.