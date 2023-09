Pascal Praud et vous - Don de Bernard Arnault aux Restos du Cœur : «Ça équivaut à un bon de 10 centimes», fustige Manon Aubry

"Merci pour l'aumône", a tweeté lundi Manon Aubry. La députée européenne de La France insoumise a fait référence au don de 10 millions d'euros de la famille de Bernard Arnault, PDG de LVMH, à destination des Restos du Cœur, en difficulté financière.

Merci pour l'aumône (remboursée à 66% par les contribuables). Mais c'est encore mieux de payer ses impôts en France Bernard ! https://t.co/SkaD5Btzu5 — Manon Aubry (@ManonAubryFr) September 4, 2023

Invitée à s'exprimer sur le sujet dans l'émission Pascal Praud et vous, tous les jours de 11 heures à 13 heures, Manon Aubry a fustigé le montant de ce don. "Quand on donne 0,004% de sa fortune, pour quelqu'un qui a à peu près 2.000 euros sur son compte en banque, c'est le cas de beaucoup de gens, ça équivaut à un bon de 10 centimes. Donc, je pense que beaucoup de gens en France sont plus généreux que Bernard Arnault", a-t-elle taclé au micro de Pascal Praud sur Europe 1.