Le célèbre journaliste Jean-Pierre Elkabbach, grande voix d'Europe 1, radio qu'il a dirigée entre 2005 et 2008, est mort à l'âge de 86 ans. Il laisse derrière lui une immense carrière de plus 60 ans, débutée à l'ORTF dans les années 1960. Sonia Mabrouk, journaliste à Europe 1 a tenu à lui rendre hommage dans l'émission Pascal Praud et vous. "Il avait la capacité de parler d’égal à égal avec les grands de ce monde comme s'il était lui-même un leader", se souvient-elle au micro de Pascal Praud.