Pascal Praud et vous - Dans une commune du Tarn, les enfants de chômeurs ne sont plus prioritaires à la cantine : le maire s'explique

C'est une mesure prise par Olivier Fabre, maire divers droite de la commune de Mazamet dans le Tarn, qui interroge. Dans les écoles de cette ville de 10.000 habitants, les enfants de parents chômeurs ne sont désormais plus prioritaires pour accéder à la cantine le midi. Invité de l'émission Pascal Praud et vous mardi, l'édile a expliqué sa volonté "d'édicter un ordre de priorité".

"Sur certains groupes scolaires, on a plus d'inscrits pour la cantine que de capacité (...) et on a considéré qu'il était plus logique de rendre ce service aux parents qui travaillaient et qui n'avaient pas le temps de préparer un repas à midi, que les parents qui ne travaillaient pas et avaient peut-être plus de temps pour pouvoir reprendre leurs enfants", a-t-il exposé, convenant également qu'il y avait derrière cela une démarche de "responsabilisation" des parents sans emploi.