Pascal Praud et vous - Contrôle technique obligatoire des deux-roues : deux motards divisés réagissent

Ils ne sont plus exemptés de contrôle technique : les propriétaires de deux-roues doivent désormais le passer depuis ce lundi 15 avril. Une mesure qui divise deux motards qui ont réagi dans l'émission Pascal Praud et vous. D'abord, Vincent, policier, ne valide pas ce contrôle qu'il juge "complètement absurde". "Ça va cibler les gens qui se servent de leur deux-roues au quotidien, ceux qui entretiennent leur véhicule, mais si on essaie de cibler les auteurs d'infractions routières, comme les rodéos, jamais, ils ne viendront se présenter à un contrôle technique", juge cet auditeur d'Europe 1.

En revanche, Frédéric, 60 ans et motard depuis 44 ans, se dit favorable à l'obligation de ce contrôle technique. "Je pense que cela embête les motards qui customisent leurs motos. Ceux qui comme moi, ne trafiquent pas leurs motos, n'ont rien à se reprocher. Donc, ça ne me gêne pas. Ça va épurer le parc", estime-t-il au micro de Pascal Praud.