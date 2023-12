Pascal Praud et vous - «C'est une période de joie» : Mireille Mathieu exprime son amour pour Noël

Au micro de Pascal Praud et vous, Mireille Mathieu aime les fêtes de Noël. "C'est merveilleux parce que c'est plein de couleurs et plein de joie. C'est une période de joie quand on écoute les actualités. Évidemment, il faut essayer de positiver puisqu'il y a des gens qui n'ont pas de jouets ou bien qui sont dans la peine. Il faut avoir une pensée pour eux", explique la chanteuse compositrice. Elle fêtera Noël en famille avec une partie de ses frères et sœurs. "Nous avons les treize desserts, nous avons les santons de Provence qui fait partie de notre patrimoine", raconte-t-elle.