Pascal Praud et vous - Cambriolages : «Ce n'est plus uniquement le grand banditisme qui se met au home-jacking», selon un spécialiste

Les cambriolages et tentatives de cambriolage en France ressurgissent dans l'actualité, à mesure que des personnalités en sont victimes. La journaliste Anne-Sophie Lapix en est la dernière en date, avec cinq suspects qui ont été arrêtés dimanche. Lucas Prouteau, consultant en sûreté et fondateur d'une entreprise spécialisée dans les équipements de sécurité, explique dans l'émission Pascal Praud et vous, que ce phénomène est en plein essor car "il n'est plus uniquement" le fait "du grand banditisme". "On arrive sur une nouvelle génération de home-jackeurs (...). On assiste à une forme de néobanditisme des cités qui se mettent sur le créneau. Braquer une épicerie n'est plus vraiment rentable, et le trafic de stups est saturé : se faire une place aujourd'hui est compliqué", avance-t-il sur Europe 1.