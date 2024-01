Pascal Praud et vous - «Ça surprend les clients !» : une responsable d'un bureau de poste évoque les nouvelles cabines d'essayage

Ne soyez pas surpris si vous découvrez une gigantesque boîte aux lettres jaune dans un bureau de poste. Il s'agit en réalité d'une cabine d'essayage qui permet aux clients de La Poste d'enfiler un vêtement reçu par colis. Cette expérimentation se déroule depuis fin 2023 dans certains bureaux de l'Hexagone, comme à Paris, où la responsable de l'un d'entre eux a détaillé dans l'émission Pascal Praud et vous comment cela fonctionne. "On est en phase de découverte, mais ça surprend les clients ! Au début, ils demandent ce qui se passe, et quand on leur explique le contexte, ils sont effectivement surpris et plutôt agréablement", souligne-t-elle au micro de Pascal Praud sur Europe 1.