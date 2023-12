Pascal Praud et vous - Biarritz : faut-il débaptiser le quartier La Négresse ? Deux associations en désaccord réagissent

Un quartier de Biarritz va-t-il bientôt devoir changer de nom ? L'association Mémoires et Partages a déposé un recours - examiné ce jeudi - devant le tribunal administratif de Pau pour demander de rebaptiser le quartier La Négresse, situé au sud-est de la ville, et dont le nom est jugé "raciste et sexiste" par Karfa Diallo, président de cette structure et invité à s'exprimer dans l'émission Pascal Praud et vous. Emmanuelle, à la tête de l'association Biarritz de demain, lui a répondu sur Europe 1 en expliquant pourquoi elle y était défavorable. "Ce nom est complètement vidé de sa substance raciste", a-t-elle estimé au micro de Pascal Praud.