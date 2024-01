Pascal Praud et vous - Bénédiction des couples de même sexe : «Aujourd'hui, l'Église est divisée», souligne un spécialiste des religions

Voici une position du pape François qui ne rassemble pas tous les évêques. Le 18 décembre dernier, le Vatican rendait possible la bénédiction des couples "en situation irrégulière, et de même sexe", ce qui a provoqué des réactions au sein de l'Église. Selon Jean-Marie Guénois, journaliste du Figaro spécialisé dans les questions religieuses internationales, "aujourd'hui, l'Église est effectivement divisée. Il y a des gens qui ne supportent pas ce Pape et d'autres qui l'adorent', explique-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous, soulignant qu'en France, toujours selon lui, plus de 10% des évêques seraient contre cette bénédiction.