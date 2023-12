Pascal Praud et vous - Attaque au couteau à Paris : un auditeur présent ce soir-là raconte la scène

La scène s'est produite samedi soir dans le 15e arrondissement de Paris. Près du pont Bir-Hakeim, un terroriste a tué un touriste allemand au couteau avant d'être rapidement interpellé par la police. Une scène choquante dont Maxence, auditeur d'Europe 1, a été témoin. Dans l'émission Pascal Praud et vous, il se souvient de cette attaque avec des détails précis car il se trouvait, avec ses amis, à quelque 100 mètres du tueur. "On pensait que c'était une sorte de racket puisqu'il y avait des touristes, et puis après, on a vu l'homme sortir son couteau, donner des coups, et commencer à l'agiter devant nous. Donc on a pris la fuite", raconte-t-il au micro de Pascal Praud.