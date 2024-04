Bordeaux en proie à l'insécurité. Une attaque au couteau est survenue mercredi sur les quais de la Garonne à Bordeaux, faisant un mort et un blessé. L'assaillant a été tué par des policiers alors qu'il tentait de s'enfuir. Invitée de l'émission "Pascal Praud et vous", Anne-Sophie Balme, secrétaire zonale alliance Police Nationale Nouvelle-Aquitaine, a témoigné sur l'insécurité croissante dans la ville girondine. "Il est vrai que Bordeaux a changé ces dernières années, on a noté une recrudescence des attaques au couteau et une insécurité qui monté", a souligné l'agente de police.