Cinq ans après l'affaire Mila, la jeune femme s'exprime dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Elle partage son point de vue sur l'islam, et sa place dans le monde scolaire. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

En janvier 2020, ses propos contre l'islam avaient suscité moqueries et menaces de mort sur les réseaux sociaux. Cinq ans après, Mila revient sur cette affaire et ses conséquences aujourd'hui, se disant être toujours victime d'insultes répétées sur la toile. Dans l'émission Pascal Praud et vous, elle appuie ses propos.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je pense qu'il y a eu toutes les démonstrations possibles qu'aucune cohabitation n'est possible avec la culture islamique, encore moins dans les établissements scolaires", estime la jeune femme au micro de Pascal Praud, avant d'en débattre avec l'animateur.