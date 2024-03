Pascal Praud et vous - Orque Inouk : la présidente de l'association One Voice déplore «l'ennui et le stress» qui ont conduit à sa mort

Faut-il mieux protéger les animaux ? Jeudi, le parc Marineland installé à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, a annoncée la mort d'Inouk, une orque de 25 ans, cinq mois après le décès de Moana. Au micro de Pascal Praud et vous, Muriel Arnal, présidente de l'association One Voice, explique comment l'animal a pu perdre la vie. "Il avait, à force d'ennui et de stress, rongé le mur du bassin jusqu'à mettre la pulpe et les nerfs de ses dents à vif. Il vivait dans l'eau froide avec ses dents en très mauvais état. L'orque avait la mâchoire dans le plus mauvais état au monde d'après les scientifiques", souligne-t-elle. Cette dernière précise qu'il y avait des risques de septicémie.