Pascal Praud - Aya Nakamura aux JO 2024 : son avocat affirme qu'elle chante bien français malgré les dires de ses détracteurs

Ce mardi, Marion Maréchal, tête de liste Reconquête pour les élections européennes et invitée surprise sur Pascal Praud et vous, ne voit pas d'un bon œil la potentielle venue d'Aya Nakamura pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture aux Jeux olympiques de Paris. Selon elle, il y a un choix politique et qu'elle ne chante pas français.

Pour l'avocat de la chanteuse francophone la plus écoutée au monde, Karim Sebihat, explique sur Pascal Praud et vous qu'il faut aussi distinguer la langue de France et la langue des Français. "Ce n'est pas du tout la même chose. Le français, on le parle d'ailleurs bien plus qu'en Afrique. On le parle en Belgique, on le parle en Suisse, on le parle au Québec", explique-t-il au micro d'Europe 1.