Pascal Praud - Aya Nakamura aux JO 2024 : Marion Maréchal dénonce un choix politique et qui ne représente pas la France

La polémique ne cesse de monter. La chanteuse francophone la plus écouté au monde, Aya Nakamura ne cesse d'enflammer internet à propos de son rôle pressenti pour chanter lors de la cérémonie des Jeux olympiques de Paris 2024. Pour Marion Maréchal, tête de liste Reconquête pour les élections européennes et invitée surprise sur Pascal Praud et vous, ne voit pas d'un bon œil sa potentielle venue. Selon elle, il y a un choix politique.

"Emmanuel Macron a envie de dire au monde que, aujourd'hui, le visage de la France, c'est celui de la France multiculturelle. Ce n'est plus celui d'une nation avec ses racines chrétiennes de culture européenne, c'est d'abord celles issues justement de la banlieue, des cités, avec toutes ses influences extra européennes", déplore-t-elle sur Europe 1.