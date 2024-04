"Les bêtises de Poutine, ça nous a coûté très cher". C'est avec ces paroles que Philippe Gloaguen, fondateur et directeur général du Guide du Routard, invité de l'émission La France bouge lundi, a indiqué qu'il n'y aura ni édition israélienne ni édition russe en 2024 en raison des conflits présents dans ces pays.

Au micro d'Élisabeth Assayag dans La France bouge, Philippe Gloaguen, fondateur et directeur du Guide du Routard, a assuré ne pas vouloir risquer la vie de ses lecteurs. "On a arrêté le guide de Moscou, de Saint-Pétersbourg, des pays baltes, de la Roumanie, de la Bulgarie... Les bêtises de Poutine ont coûté très cher au Routard. On ne va pas risquer la vie de nos lecteurs en les envoyant dans des pays en guerre", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1 avant d'ajouter avoir pris la même décision pour le guide d'Israël. "Dès le mois d'octobre, on a malheureusement arrêté le Guide du Routard d'Israël alors qu'on avait fait quatre voyages de réactualisation. Il n’est pas question de risquer les voyageurs."

"Ce qui compte, c'est la sécurité de nos lecteurs"

Engagé dans un bras de fer avec l'Iran, son ennemi juré, et en pleine offensive contre le Hamas, allié de Téhéran, dans le territoire palestinien, Israël n'est pas recommandé aux ressortissants français pour le moment. "Face aux risques d’escalade militaire au Proche-Orient, il est recommandé aux ressortissants français de s’abstenir impérativement de se rendre, dans les jours qui viennent, en Israël et dans les Territoires palestiniens", indique le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

La Russie, en guerre avec l'Ukraine depuis plus de deux ans, et dans un contexte de menaces terroristes réitérées par l’État islamique, est également une destination strictement déconseillée par le ministère.

"Ce qui compte, c'est la sécurité de nos lecteurs", a affirmé Philippe Gloaguen précisant qu'il n'y avait pas eu d'édition du Guide du Routard pour la Russie depuis deux ans. Malgré cela, le Guide du Routard reste pour beaucoup un incontournable à emporter dans sa valise : 55 millions d'exemplaires ont été vendus en 51 ans.