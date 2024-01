Pas-de-Calais : manifestation dans les rues de Blendecques pour réclamer des travaux d’urgence après les inondations

Plus jamais ça. Après deux mois à vivre dans la boue et dans l'humidité, les sinistrés des inondations ont manifesté ce samedi matin à Blendecques. Avant ce rassemblement, le préfet du Pas-de-Calais a annoncé que les procédures de travaux allaient être simplifiées et accélérées. Des premiers travaux le long des berges sont d'ailleurs prévus dès lundi prochain. Mais ces manifestants réclament plus pour garantir leur sécurité.

Ils étaient près de 650 sinistrés présents dans le centre-ville avec des pancartes aux messages limpides : "Terminé les paroles, maintenant on veut des actes". "On ne peut plus vivre ça, nous voulons des actions et pas des simples nettoyages. Nous voulons des travaux importants, car nous allons avoir des crues de plus en plus fortes et il faut que nous puissions être mieux protégés", déclare à Europe 1 l'un des organisateurs de la soirée dont la maison a été inondée à deux reprises.

"Sauvons notre ville et nos écoles"

Le cortège est aussi composé de familles venues avec des enfants. Sabrina brandit une pancarte sur laquelle il est écrit : "Sauvons notre ville et nos écoles". "Actuellement mon fils n'a plus d'école car elle est fermée. Lors de la première inondation, il a perdu une semaine d'école, là, il en perd une autre. La semaine prochaine il sera accueilli dans l'établissement mais il n'aura pas cours", indique la mère de famille.

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Blendecques.

Lors de la manifestation, les sinistrés ont emprunté les principales rues touchées par les inondations. Des habitants qui réclament des travaux d'urgence. S'ils ne sont pas entendus, certains pourraient se résoudre à quitter Blendecques.