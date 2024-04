Participez au 37e concours des Meilleurs Franchisés & Partenaires de France de l'IREF !

Têtes de réseau, franchisés, partenaires indépendants, participez au 37e concours des Meilleurs franchisés et partenaires de France ! Organisé par l'IREF, la Fédération européenne des réseaux de partenariats, le concours a déjà permis depuis 1987 à plus de 2.000 lauréats de passer dans une dimension supérieure.

"Booster de développement"

L’IREF évolue et se réinvente sans cesse. Elle proposera cette année un écrin tout particulier aux lauréats : le Studio Gabriel, près des Champs Élysées. La cérémonie sera animée par le journaliste de CNEWS, Thierry Cabannes. La chaîne du Groupe Canal+ est d’ailleurs partenaire du concours, ainsi qu'Europe 1, Entreprendre, Le Nouvel Economiste et bien d'autres médias économiques et professionnels, un dispositif médiatique exceptionnel pour mettre en lumière les lauréats. Le concours est ouvert aux têtes de réseau et affiliés méritants.

Sur Europe 1, le président de l'IREF Michel Kahn, l'a assuré : "C'est l'évènement booster de développement pour les enseignes".

Pour participer, l’inscription au concours est ouverte ici, jusqu'au 7 juin 2024.

Le jury se réunira à l’issue de l’appel à candidatures. Plusieurs spécialistes du domaine apprécieront chaque dossier, conscients de la responsabilité qui sera la leur, pour permettre aux candidats de saisir l’occasion unique de se prévaloir du diplôme de l'IREF signé par son parrain, M. Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique. Sans oublier, la soirée de remise des trophées, qui permet aux lauréats de vivre une expérience unique.