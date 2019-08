Paris une nouvelle fois désignée ville la plus chère pour les étudiants

Ce n'est pas une surprise : Paris est la ville la plus chère de France pour les étudiants, selon un classement de l'Unef publié mardi*, avant la rentrée. Le syndicat étudiant indique que les dépenses mensuelles pour un étudiant dans la capitale atteignent 1.288 euros, soit 140 euros de plus qu'à Nanterre, deuxième du classement, et 200 euros de plus qu'à Créteil, troisième.

La première ville de province est dixième

Les neuf premières villes du classement sont situées en Île-de-France, preuve du coût élevé de la vie pour les étudiants de l'agglomération parisienne, même en dehors de la capitale. La première ville de province est Nice, dixième, avec 1.002 euros de dépenses moyennes par mois. Limoges, précédée de Saint-Étienne, Brest, Le Mans et Poitiers, clôt ce classement des 42 plus grosses villes universitaires françaises.

Les loyers grimpent à Bordeaux

Parmi ces 42 villes, les plus grosses augmentations du coût de la vie par rapport à 2018 sont observées à Paris (+4,29%), Mulhouse (+4,32%), Nanterre (+4,44%), Évry (5,44%), mais surtout à Bordeaux (+7,41%). Dans la cité girondine, cette augmentation est surtout due aux prix des loyers, en très forte hausse (+11,07%).

*Ce classement prend en compte trois facteurs : un socle fixe commun composé des frais d'inscription, la redevance, les frais de restauration, l'électricité, l'assurance, etc. ; le logement ; les transports.