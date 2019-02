Paris-Montparnasse : retour à la normale après la panne électrique

Le trafic est revenu à la normale vendredi matin à la gare Montparnasse, où la circulation des TGV a été fortement perturbée toute la journée de jeudi après une panne électrique, a-t-on appris auprès de la SNCF.

Les trains roulent "impeccablement". "Ce matin, sur tous les réseaux, cela roulait impeccablement. On a refait le point à 8 heures, tout était conforme", a assuré une source du groupe. "On a restitué hier les installations en début de soirée. Quand la circulation s'est arrêtée, vers 23 heures, nous avons procédé à une batterie d'essais jusque vers 3 heures et les installations étaient conformes. C'est un souci en moins", a-t-elle précisé.

20.000 voyageurs affectés. La gare Montparnasse, point de départ parisien du TGV Atlantique, a été victime jeudi d'une panne électrique sur le système haute tension qui alimente les caténaires. Tandis que les trains de banlieue, TER et Intercités fonctionnaient normalement, les TGV ont accusé jusqu'à quatre heures de retard jeudi après-midi. De nombreux trains ont été annulés. Quelque 20.000 personnes ont été directement affectées, et 40.000 clients contactés par SMS ou par courriel.

La gare Montparnasse en est à sa quatrième grande panne en 18 mois.