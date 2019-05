Paris : les rames de métro nouvelle génération seront plus spacieuses et moins bruyantes

Pour moderniser le métro parisien, de nouvelles rames ont été commandées à Alstom pour les lignes 14 (qui fait également l'objet d'un prolongement qui doit être terminé à l'été 2020), 11 et 4, détaille Parigo, émission de France 3 Paris Île-de-France. Ces nouveaux trains, les MP14, sont fabriqués à Valenciennes, dans le Nord. Ces rames sont éclairées par des LED et contiennent le même nombre de sièges que celles qui sont actuellement en service mais la capacité d'accueil sera augmentée de 33% grâce notamment à deux voitures supplémentaires.

Des métros 100% accessibles

Alstom a choisi de marquer par des couleurs différentes les sièges à disposition de tous et ceux qui sont réservés aux personnes prioritaires (les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes handicapées). Chaque voiture contient également un emplacement pour les fauteuils roulants à l'avant et à l'arrière. Les fauteuils sont plus larges et plus espacés lorsqu'ils sont en face à face.

Une consommation électrique réduite

Quant aux enjeux écologiques, Jean-Louis Perrin, numéro deux d'IDF Mobilités, précise auprès de Parigo que "malgré tous les nouveaux équipements et le poids du train, on a globalement une consommation électrique 20% moins importante" que celle des anciennes rames. Le confort acoustique a également été amélioré puisque le bruit est réduit de deux décibels, soit 40% de moins.

Ces nouveaux métros seront déployés fin 2019 sur la ligne 14 et remplaceront la totalité des anciennes rames d'ici à 2022, assure Jean-Louis Perrin. En raison d'une importante fuite d'eau en 2016, le prolongement de la ligne 14 du métro parisien ne sera en service qu'à l'été 2020, avec un peu plus de six mois de retard.