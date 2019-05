Paris : le musée du Louvre fermé lundi en raison d'un conflit social

Le musée du Louvre n'a pas ouvert ses portes lundi matin en raison d'un droit de retrait exercé par les agents d'accueil qui dénoncent des problèmes d'effectifs, ont indiqué la direction du musée et une source syndicale.

Plus de visiteurs et moins de personnel

Dans un communiqué, le syndicat Sud Culture Solidaires affirme que "Le Louvre suffoque" et que "les personnels constatent une dégradation sans précédent des conditions de visite et de travail". "En 2018, la fréquentation du Louvre a franchi la barre des 10,2 millions de visiteurs. Alors que le public a augmenté de plus de 20% depuis 2009, le palais, lui ne s'est pas agrandi et les effectifs n'ont cessé de diminuer", affirme le syndicat.

"Réunis en assemblée générale lundi, les agents ont décidé d'exercer leur droit de retrait et de se rendre à la direction du musée afin de crier leur colère", indique le communiqué. La direction du Louvre a confirmé en fin de matinée que le musée n'a pas ouvert ses portes, "sans autre commentaire pour l'instant".