«Ça n'empêchera pas d'autres viols», à Paris, l'hypothèse de fermer le Champ de Mars la nuit divise

Faut-il fermer la nuit le Champ-de-Mars à Paris ? Le jardin public au pied de la Tour Eiffel dans le très chic VIIe arrondissement de la capitale française a été de nouveau le théâtre d'un crime sordide. Une touriste mexicaine de 27 ans y aurait été violée dans la nuit de mercredi à jeudi par cinq hommes. Deux d'entre eux sont en garde à vue et une enquête pour viol en réunion a été ouverte selon le parquet de Paris. Face à cela, la mairie du VIIe arrondissement demande la fermeture du parc la nuit, alors que l'insécurité règne sur la mythique étendue d'herbe.

"Des gens se bagarrent avec des couteaux"

C'est agrippée à son sac que Mélanie, une touriste américaine, s'installe sur un banc entre les bosquets, un œil sur la dame de fer, l'autre sur la foule qui l'entoure. "J'ai entendu que l'on devait faire très attention aux pickpockets tout autour de la Tour Eiffel et aux arnaques au bonneteau. On prévoyait de venir ici pour le lever du soleil, mais on s'est dit que ce n'était pas très sûr de venir quand il faisait encore nuit", explique-t-elle au micro d'Europe 1. Fermer le site prisé des touristes est une fausse bonne idée selon Wendy et sa mère venues de l'Ain. Elles ont parcouru 500 kilomètres pour prendre des clichés dans les allées ombragées. "Pourquoi pas, mais ça n'empêchera pas d'autres viols", déplore Wendy.

"S'il faut fermer tous les endroits où les femmes, malheureusement, sont violées, autant imposer un couvre feu quelque part. Il y a peut-être d'autres façons de faire. Mettre encore un peu plus de forces de l'ordre en place par exemple", souligne la mère de la touriste. Des forces de l'ordre attendues de pied ferme par Jolina, 25 ans, qui vend des gaufres jusqu'à minuit dans un stand au cœur du parc, avant de filer à vélo. "Il y a des gens qui se bagarrent avec des couteaux, carrément. Nous, parfois, on est en train de faire le nettoyage, il y a des gens qui veulent même rentrer pour la caisse et nous embêter. Il n'y a pas de policiers, ils passent parfois, mais il n'y en a pas comme le matin", se plaint la vendeuse.

Pourtant, les derniers touristes descendent vers 23h de la Tour Eiffel. Mais dans une brasserie qui jouxte le jardin, on déconseille aux clients et clientes de s'approcher des pelouses pour admirer ses derniers scintillements.