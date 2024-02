Paris : course contre la montre pour réparer un pont avant les Jeux olympiques

Une course contre la montre a débuté à Paris pour réparer un pont, endommagé par un bateau, avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques sur la Seine le 26 juillet, même si la mairie se veut rassurante sur les délais. Le 31 janvier, le bateau-mouche "Le Diamant bleu" a heurté le pont Sully, un pont en arc métallique du XIXe siècle situé à l'est de l'île Saint-Louis, en plein cœur de la capitale, au niveau de son bras sud, côté rive gauche, a expliqué la préfecture de région quelques jours plus tard.

Entre un et deux mois de travaux

La passe centrale du pont a été endommagée, avec deux morceaux d'arches arrachées. Conséquence, la circulation automobile sur cet axe a été coupée. Quant à la circulation fluviale sous le pont, déjà réglementée en temps normal en fonction du sens et du gabarit des bateaux, elle a été réaménagée et fait l'objet d'une stricte surveillance. Vers l'aval, les bateaux de plus de 100 mètres ne peuvent passer sous la passe accidentée "que dans des créneaux dédiés" d'une heure par jour, "après observation du pont", a indiqué mardi à l'AFP Pierre Rabadan, l'adjoint chargé du sport, des Jeux olympiques et de la Seine. Les autorités étudient aussi le passage des bateaux de plus de 60 m sur l'autre bras, moins large, côté rive droite, interdit en temps normal, précise-t-il.

Les réparations n'ont pas encore débuté dans l'attente "d'études complémentaires", indique l'adjoint d'Anne Hidalgo, selon lequel préfecture de région et mairie travaillent à un calendrier qui permette de "revenir à une situation normale dans les meilleurs délais" tout en "impactant le trafic fluvial le moins possible". La consolidation du pont, qui nécessite "d'enlever la pièce endommagée", doit prendre entre un et deux mois, estime Pierre Rabadan, certain "que le pont sera sécurisé pendant les Jeux". Selon l'adjoint d'Anne Hidalgo, "il n'y a pas de risque qu'on ne soit pas capable de consolider le pont avant la cérémonie" d'ouverture, un défilé fluvial d'une centaine de bateaux qui transportera les délégations d'athlètes sur six kilomètres du pont d'Austerlitz au pont d'Iéna.