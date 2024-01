Paris 2024 : les parcs de Paris se mettront aux couleurs de l'événement avec une nouvelle variété de dahlia

Il n'y a pas que les épreuves qui auront l'attention du public pendant les Jeux olympiques de Paris cette année. Pour célébrer l'événement, une nouvelle variété de dahlia a été créée. L'espèce recouvrira les 150 jardins et parcs parisiens pour le sport comme il se doit.

En attendant le bon moment pour les planter, les plants sont actuellement en préparation au Parc floral de la capitale. Ici, c'est William qui s'occupe des boutures du dahlia olympique. "Là, on est dans la chambre de culture. Vous avez des toutes petites pousses dans des bocaux, il y en a à peu près une vingtaine dans chaque bocal", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Futur "mascotte des jardins parisiens

"C'est un dahlia assez foncé de feuillage. La fleur, elle, est plutôt rouge-orangé, donc vraiment couleur flamme. Un peu comme la flamme des Jeux olympiques", poursuit-il. Ce dahlia a été créé en 2013 par un jardinier de la ville de Paris. Une création 100% made in France mise en avant pour les Jeux olympiques.

"On en a fait un peu la plante star et donc les compositions florales ont été choisies pour plutôt mettre en valeur ce dahlia. C'est vraiment la mascotte des jardins parisiens pour le temps des Jeux olympiques", s'amuse Julien Doyen, responsable du centre de production horticole.

50.000 dahlias plantés

Et cette mascotte a une caractéristique très utile pour l'événement, puisqu'elle "fleurit assez tôt, c'est-à-dire fin juillet, alors qu'un dahlia fleurit habituellement plutôt à la mi-août. Or, on souhaite qu'il soit en fleur au moment des Jeux olympiques. Et donc on a choisi cette variété qui est plutôt hâtive et qui nous permet de nous assurer qu'on aura des fleurs pour la date prévue", conclut-il.

Pendant les Jeux de Paris, ce sont plus de 50.000 dahlias qui fleuriront les parcs et jardins de la capitale.