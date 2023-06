Paris 2024 : la Foire mondiale des collectionneurs olympiques s'installe au stade Charléty

Pin's, mascottes, médailles... C'est le rendez-vous incontournable pour les collectionneurs du monde entier. La 27e édition de la Foire mondiale des collectionneurs olympiques s'installe au stade Charléty dans le 13e arrondissement de Paris jusqu'à dimanche.

30.000 timbres collectionnés

"On a une résidence secondaire en Auvergne et c'est bien rempli. On n'a plus assez de place pour mettre tout ce qu'on a", raconte Pierre qui collectionne depuis plus de 50 ans les timbres et les enveloppes liées au rugby. S'il en possède plus de 30.000, un timbre fait chavirer son cœur de philatéliste. "Je l'ai avec moi. Je peux vous le montrer, il coûte 2.500 euros actuellement ! Il est dans une pochette émise il y a 100 ans."

Plus loin, Sabri s'approche du stand de Marc. Lui raffole des pin's, notamment ceux de chaque édition des Jeux olympiques mais le collectionneur est moins emballé par les épinglettes de 2024. "C'est la France aux J.O. mais quand on voit la qualité que fait le fabricant français, tout le monde tire la gueule. C'est un fabricant reconnu qui faisait de superbes choses avant mais là... Avec la production 2024, c'est loin de ce qui devait être", affirme-t-il. Des collectionneurs aussi moins conquis par la mascotte des prochains Jeux.