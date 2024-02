Paranormal : les lieux maudits à travers le monde

Dans « Enquête sur des maisons hantées », l’anthropologue Gregory Delaplace nous parle de son livre « Les intelligences particulières, enquêtes dans les maisons hantées » et nous plonge au cœur du mystère des maisons hantées en Angleterre. Dans l’épisode « Esprit : es-tu là ? », l’écrivaine et historienne Vivianne Perret nous parle de son ouvrage, traitant des pratiques occultes à travers l’Histoire. Enfin, dans le mystère des routes maudites, l’auteur et conférencier Joslan F. Keller nous parle des routes qui seraient habitées par des présences…

Les intelligences particulières

Ce que l’anthropologue Gregory Delaplace appelle des « intelligences particulières », sont une perception de ce que nous appellerions des fantômes. C’est le sujet de son ouvrage « Les intelligences particulières : enquête dans les maisons hantées ». L’auteur mène une réflexion au sujet des enquêtes de Donald West, parapsychologue, sur une série d’apparitions paranormales en Angleterre. Celui-ci est intervenu au lendemain de la seconde guerre mondiale. Pour cela, il se base sur un ensemble de phénomènes repérés dans l’Angleterre. Sur le ton d’un roman policier, l’auteur nous plonge dans des histoires de fantômes…

Les anciens combattants perçoivent-ils les mêmes signaux que les civils ? Selon l’invité de Bob Bellanca, ils auraient pu développer un rapport différent au monde. Les affaires similaires de fantômes repérées en Mongolie par exemple ont-elles le même écho en Asie qu'en Europe ? Selon l'anthropologue Grégory Delaplace, notre culture et notre vécu influeraient notre manière d'appréhender les phénomènes paranormaux.

Mais qu’entend vraiment Gregory Delaplace par « intelligences particulières » ? Il s’agirait « d’une action organisée partout dans le monde qu’il faudrait interpréter ». C’est alors par une analyse anthropologique qu’il remarque que les témoins développent cette intelligence par un jeu d’influence mutuel. Cela permettrait de changer la perception des victimes quant aux phénomènes perçus, leur donnant une résonnance paranormale.

L’occulte au travers de l’Histoire

Faits inexpliqués, légendes tenaces et coïncidences troublantes... Autant d’éléments que vous pourrez retrouver dans l’épisode « Esprit : es-tu là ? », du podcast « Mystères & Inexpliqués ». Fascinée par les coulisses du temps, l’écrivaine Vivianne Perret y décrypte des phénomènes paranormaux.

C’est une nouvelle fois une affaire de perceptions dont il est question, au travers de l’Histoire cette fois ! Alors qu’aujourd’hui le paranormal fascine, elle met en lumière les différentes manières d’appréhender des phénomènes paranormaux en fonction du contexte historique. Elle rappelle notamment que la manière de concevoir des phénomènes inexpliqués, n’était pas régie, dans l’Antiquité par exemple, par la question « quoi ?» mais plutôt par l’interrogation « comment guider sa vie ? ». La religion donnait à cette époque un cadre clair à l’invisible. Au Moyen-Âge, puis à la Renaissance, le paranormal et l’occulte étaient chassés, particulièrement si vous étiez une femme. Pour l’écrivaine, il est évident que la chasse aux sorcières a transformé la place de l’occulte en une stigmatisation des femmes. Elle montre ainsi comment les évolutions culturelles et religieuses au fil des siècles ont fait bouger les lignes entre le normal et le paranormal.

Des routes peu fréquentables…

N’avez-vous jamais eu peur sur la route, dans la nuit noire ? Qui n’a jamais été hanté par l’histoire de la dame blanche qui vous attend au tournant d’une route de campagne ? Bob Bellanca reçoit Joslan F. Keller, invité phare du podcast « Mystères & Inexpliqués », pour nous parler du mystère des routes maudites à travers le monde.

Aux Etats-Unis, Joslan F. Keller, auteur et conférencier, nous parle de la légendaire Clinton Road. Bien qu’elle ne soit pas considérée comme dangereuse ou accidentogène, elle entretient une réputation particulièrement mauvaise. En cause : folklore et légendes locales sur des rassemblements de sorcières et des pratiques occultes organisées aux abords. C’est aussi l’endroit où la mafia locale, qui a inspiré « les Sopranos » se débarrasse du corps de ses victimes…

L’auteur nous emmène ensuite en Russie, sur la sinistrement nommée route des os… Il y fait particulièrement froid sur certains tronçons. Le bitume a ainsi été nommé ainsi en souvenirs des goulags, camps de travail sous le régime de l’URSS. De nombreux travailleurs forcés moururent en construisant la route, laissant un nombre incalculable de corps enterrés le long de la chaussée…

Enfin, Joslan F. Keller nous emmène en Suisse, dans le tunnel autoroutier de Belchen, dans lequel les apparitions surnaturelles seraient courantes… Ce tunnel aurait été le théâtre d’apparitions au début des années 1980. L’histoire la plus connu date de 1983. Une étrange femme toute de blanc vêtue aurait été prise en stop. Ses derniers mots : « quelque chose de terrible va se produire » … Alors, une des passagères de la voiture se retourne, mais la femme a tout simplement disparu. Cette-fois, pas d’explication physique. L’hypothèse paranormale est évidemment la plus évoquée, laissant ce mystère inexpliqué…

Retrouvez ces épisodes du podcast « Mystères & Inexpliqués » sur les plateformes !