Paranormal : 3 mystères européens irrésolus à écouter en podcast !

PODCAST

Joslan F. Keller est l’auteur de trois ouvrages sur des affaires irrésolues. Son éditeur le présente comme un « historien de l’étrange ». Cette expertise, il la met au service de Bob Bellanca dans le podcast « Mystères & Inexpliqués ». Chaque épisode dans lequel il est invité est l’occasion pour lui de présenter un dossier ou une affaire irrésolue. Son objectif : mettre en lumière ces histoires souvent peu connues en France. Cet article vous présente 3 dossiers inexpliqués de Joslan F. Keller !

Le mystère de la ferme isolée d’Hinterkaifeck

Le soir du 31 mars 1922, dans le village allemand de Kaifeck, une histoire défraie la chronique criminelle… Les six habitants de la ferme du village, sont tués à l’aide d’une pioche. Malgré les suspects interrogés et les efforts de la police, le coupable n’a jamais été retrouvé. Ce n’est pas le seul élément inquiétant de cette affaire ! Joslan F. Keller raconte comment une réputation sulfureuse entourait la famille Gruber, qui habitait la ferme, reclus derrière le village -Hinterkaifech en allemand- nom donné à cette sinistre affaire. L’inceste, les relations tumultueuses avec les voisins, et la survenue d’événements étranges, presque surnaturels, posent le cadre horrifique de ce drame…

Pour cause, six mois plus tôt, la femme de chambre avait quitté la ferme sous prétexte que celle-ci serait hantée. Des bruits de pas dans le grenier, un journal étrange retrouvé dans la maison, des empreintes de pas à sens unique menant à la ferme… Tous ces éléments appuieraient l’hypothèse surnaturelle, d’autant plus que le coupable n’a jamais été identifié. Pour la famille Gruber, la femme de chambre était tout simplement folle ! Les événements qui suivront nous montrent qu’elle ne l’était peut-être pas tant que cela…

Pour Joslan F. Keller, c’est une des clés de son analyse, mêlant paranormal et éléments factuels. Retrouvez son récit dans l’épisode "Le mystère de la ferme isolée d’Hinterkaifech" du podcast "Mystères & Inexpliqués" !

Les enfants verts de Woolpit

Ces mystérieux enfants sont apparus à l’orée du village. Certaines légendes racontent qu’ils auraient été retrouvés dans des pièges à loup. Ces outils disposés autours du village ont donné son nom à celui-ci, dérivé du vieil anglais Wulf Pytt. Les enfants s’expriment dans une langue inconnue et refusent de manger autre chose que des fèves. Après avoir appris l’anglais, ils expliquent qu’ils viennent du « pays où le soleil ne brille pas ». La fille l’appelle « le pays de saint-Martin ». Ce récit a semé le trouble parmi les gens de l’époque, mais a également permis l’émergence d’une théorie quant l’existence d’une race sous-terraine. Selon le récit des enfants, tout y serait de couleur verte…

Au XIIème siècle, dans le village anglais de Woolpit, deux enfants à la peau verte apparaissent mystérieusement. Raoul de Coggeshall, qui rapporte l’affaire, emploie même la formule latine " De quodam puero et puella de terra emergentibus ". Cela signifie : "Au sujet d'un garçon et d'une fillette qui émergèrent de la terre" …

Ces mystérieux enfants sont apparus à l’orée du village. Certaines légendes racontent qu’ils auraient été retrouvés dans des pièges à loup. Ces outils disposés autour du village ont donné son nom à celui-ci, dérivé du vieil anglais Wulf Pytt. Les enfants s’expriment dans une langue inconnue et refusent de manger autre chose que des fèves. Après avoir appris l’anglais, ils expliquent qu’ils viennent du « pays où le soleil ne brille pas ». La fille l’appelle « le pays de saint-Martin ». Ce récit a semé le trouble parmi les gens de l’époque, mais a également permis l’émergence d’une théorie quant l’existence d’une race sous-terraine. Selon le récit des enfants, tout y serait de couleur verte…

Mêlant Histoire et paranormal, Joslan F. Keller explore les détails de cette affaire, et les différentes hypothèses existantes. Il s'appuie sur Raoul de Coggeshall et William de Newburgh, deux religieux dont les écrits ont traversé le temps, et qui ont fourni un compte-rendu de cette histoire étrange. Véritables voyageurs d’une autre planète ou de sous la terre, simple conte populaire, ou explication encore inconnue ? Ecoutez le récit de Joslan F. Keller, et son analyse des différentes théories dans l’épisode "les enfants verts de Woolpit" du podcast "Mystères & Inexpliqués".

Mystérieux incendies au château de Lunéville

Pour ce troisième dossier inexpliqué, Joslan F. Keller se tourne vers la France, plus précisément dans le village de Lunéville, dans l’est. Le 2 janvier 2003, le château de Lunéville est dévoré par un violent incendie. Des moyens très importants sont déployés pour éteindre le brasier, malgré des conditions météorologiques particulièrement difficiles. Le vent souffle à plus de 100 km/h, permettant aux flammes de s’étendre. Le ciel est rouge ce soir-là. L’image des flammes dévorantes reste encore gravé dans l’esprit des Lunévillois, tant l’événement a marqué la région. Ce n’est pas la première fois que la bâtisse est en proie aux flammes. 284 ans plus tôt déjà, en 1719, le château était en partie détruit… En tout, 13 départs de feu ont lieu dans ce château ! Pour certains, pas de doute, l’endroit est maudit…

Pour Joslan F. Keller, c’est l’occasion d’explorer les sombres circonstances qui entourent ces incendies mystérieux. Il remonte pour cela dans l’Histoire du château, jusqu’au comte Stanislas, devenu duc de Lorraine. Joslan F. Keller explique que celui-ci aurait passé un pacte avec le diable, et que si celui-ci était trahi, l’intéressé périrait par le feu…

Incendies criminels ? Malédiction ? Coïncidence ? Retracez l’Histoire du château avec l’invité de Bob Bellanca dans l’épisode "Mystère au château de Lunéville".