Pâques : une chasse aux œufs dans le jardin d'un magnifique château proche de Toulouse

La chasse aux œufs de Pâques se déroule partout en France en ce week-end pascal. Comme chaque année des millions de familles vont tenter de trouver les gourmandises déposées par les cloches et les lapins de Pâques. C'est le cas à Toulouse, où Europe 1 a fait la chasse aux chocolats dans le jardin d'un château de Merville dans la périphérie de la ville de rose.

"Je crois que j'en ai cinq !", concentrés Jonathan et ses deux frères espèrent repartir avec un maximum d'œufs en chocolat et pour y parvenir les trois garçons ont décidé de suivre les cloches et les lapins de Pâques qui cachent les gourmandises. Dans les allées du labyrinthe accolées au château tout le monde se prête au jeu, même les parents. "Dès qu'on en voit, on leur indique un peu la zone où il faut chercher, finalement on comptait rester une heure, mais on va sûrement y rester un peu plus longtemps", déclare l'un des adultes.

Un amusement qui dépasse les générations

Pour s'amuser dans le jardin du château, il n'y a pas besoin d'avoir un enfant ou d'en être un. Arnaud et sa compagne sont eux aussi venus chasser les chocolats. "On s'entraîne pour quand on aura des enfants. Mais c'est aussi pour passer du bon temps en promenant dans le parc en profitant du soleil et si on trouve des œufs, c'est un petit plus", déclare Arnaud.